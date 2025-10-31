Hokuriku Electrical Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Hokuriku Electrical Construction hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,29 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at