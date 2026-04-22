Home Bancorp legte Quartalsergebnis vor

Home Bancorp hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Home Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 USD je Aktie gewesen.

Home Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at