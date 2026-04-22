Quantinuum Aktie
WKN DE: QNTNM1 / ISIN: NET00QNTNM01
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22.04.2026 19:20:00
Honeywell’s Quantinuum is making a bold statement with its upcoming IPO
Quantinuum is going the traditional IPO route, while other quantum companies have gone public through SPACs. The move bolsters the company’s credibility.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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