Horizon Quantum Computing Pte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Horizon Quantum Computing Pte hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at