Hotel Shilla öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hotel Shilla hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3728,98 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -616,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 025,69 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 016,23 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at