Housefreedom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Housefreedom hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 138,01 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 104,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,27 Prozent auf 6,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 171,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Housefreedom ein EPS von 122,40 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,93 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Housefreedom einen Umsatz von 14,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at