OPTOELECTRONICS Aktie
WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008
|
02.03.2026 19:38:00
How Applied Optoelectronics became the latest viral AI stock
Shares of the optical-networking provider have nearly tripled so far this year as AI players seek out high-bandwidth, low-latency connectivity products.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 876,00
|-1,61%
|Applied Co Ltd
|4 310,00
|-0,81%
|Applied Optoelectronics Inc
|86,50
|61,68%
|OPTOELECTRONICS CO LTD
|337,00
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: US-Börsen uneinheitlich -- ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.