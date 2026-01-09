Save Aktie

Save für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 02:27:21

How clean energy could save us trillions

As clean energy prices fall, a fast transition to renewable energy is the cheapest option on the table. Experts say it could save us trillions in energy costs alone.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Save S.p.A.

mehr Nachrichten