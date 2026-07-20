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20.07.2026 16:04:16
How Google’s A.I. Search Is Imperiling the Open Web
As Google incorporates more artificial intelligence into search, people are spending more time on Google. Some website operators are crying foul.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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