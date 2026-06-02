Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.06.2026 13:07:00
How Starship Flight 12 Will Help Make the SpaceX IPO a Smashing Success
The SpaceX Starship just keeps getting better and better.On April 20, 2023, SpaceX conducted the first-ever "full-stack" test flight of its new Starship rocket, comprising a Super Heavy booster and a Starship, or simply "Ship," second stage. Both elements are designed to be fully reusable, able to launch, land, and fly again. Neither actually has flown more than once.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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