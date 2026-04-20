RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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20.04.2026 11:51:20
How US chip curbs accelerated China's rise in semiconductors
US curbs on advanced chips pushed China to focus on its own semiconductor ecosystem. And while it trails at the very cutting edge, China's "good‑enough" technology is fast powering much of the global economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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