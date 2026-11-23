Hudson Aktie
WKN DE: A2JB7Y / ISIN: BMG464081030
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23.11.2026 20:45:02
Hudson: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Hudson (NASDAQ:HDSN) announced that revenue fell 20% to $59.4 million as low hydrofluorocarbon (HFC, a common cooling chemical) market prices depressed sales. Long-term investors must evaluate how the business handles near-term price volatility while building capabilities for mandatory chemical phasedowns.
Three key takeaways from the call highlight management's long-term strategy.
When chemical market prices drop, chasing sales volume can quickly erode corporate profitability. Hudson shifted focus toward higher-margin reclaimed refrigerants (recovered and purified cooling gases) and core accounts, protecting gross margins despite lower sales volumes.
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