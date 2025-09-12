Huize Aktie
WKN DE: A2PSSG / ISIN: US44473E1055
Huize Holding Stock Jumps 40% On Strong Q2 Results
(RTTNews) - Huize Holding Limited (HUIZ) shares surged 40.38 percent to $3.98 on Friday, rising $1.15, after the company reported unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025. The insurance technology platform posted total operating revenue of RMB396.7 million, up from RMB283.0 million a year earlier, while swinging to a net profit of RMB9.8 million from a RMB23.1 million loss last year. The stock opened at $3.50 and traded between $3.30 and $4.53, compared with a prior close of $2.83 on the Nasdaq. Trading volume reached 10.3 million shares, well above the average of 25,556. Huize now trades within a 52-week range of $1.50 to $10.58.
