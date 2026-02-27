27.02.2026 06:31:29

Huron Consulting Group legte Quartalsergebnis vor

Huron Consulting Group präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,72 USD gegenüber 1,84 USD im Vorjahresquartal.

Huron Consulting Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 442,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 399,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,84 USD. Im Vorjahr hatte Huron Consulting Group 6,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,65 Prozent auf 1,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

