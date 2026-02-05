Husqvarna A B legte Quartalsergebnis vor

Husqvarna A B hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,34 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Husqvarna A B -1,950 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Husqvarna A B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,43 Milliarden SEK im Vergleich zu 8,46 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1,308 SEK sowie einem Umsatz von 7,51 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,09 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,32 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 46,61 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 48,35 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,25 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 46,82 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at