Hydrofarm: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hydrofarm hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hydrofarm in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,4 Millionen USD im Vergleich zu 44,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at