Hypera vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hypera hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hypera -0,040 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 383,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at