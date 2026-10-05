Ault Alliance Aktie
WKN DE: A400EQ / ISIN: US09175M5076
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05.10.2026 12:59:07
Hyperscale Data Backs 2027 Adj. EBITDA, Revenue Outlook
(RTTNews) - Hyperscale Data, Inc. (GPUS), an AI data center company, on Monday reaffirmed its guidance for fiscal 2027.
For the 12-month period to December 31, 2027, the company still anticipates adjusted EBITDA of $60 million to $80 million and revenue of $300 million to $350 million.
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