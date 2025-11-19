|
19.11.2025 02:13:22
Hypoport Announces EUR 10 Mln Share Buyback Program
(RTTNews) - Hypoport SE has resolved to launch a share buyback program. Under this initiative, the company plans to acquire treasury shares for a total purchase price of up to 10 million euros, plus incidental costs.
Based on the closing price in Xetra trading on the Frankfurt Stock Exchange as of 17 November 2025 (106.20 euros), this corresponds to a volume of approximately 94,161 shares. However, the maximum number of shares to be repurchased will not exceed 500,000 shares under any circumstances.
The share buyback program is scheduled to commence in November 2025 and will be completed by 30 January 2026. It is being carried out on the basis of the authorization granted by the Annual General Meeting held on 4 June 2024.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.