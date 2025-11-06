HYUNDAI LIVART FURNITURE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HYUNDAI LIVART FURNITURE lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 146,19 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI LIVART FURNITURE noch ein Gewinn pro Aktie von 210,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 340,66 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 24,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 454,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at