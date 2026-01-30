Hyundai Motor legte Quartalsergebnis vor

Hyundai Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3877,45 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 8685,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46 839,00 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 46 623,70 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 35592,83 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 48586,00 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 186 254,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hyundai Motor einen Umsatz von 175 231,15 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at