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17.08.2026 06:31:29
I-FREEK MOBILE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
I-FREEK MOBILE hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
I-FREEK MOBILE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,93 Prozent zurück. Hier wurden 427,9 Millionen JPY gegenüber 491,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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