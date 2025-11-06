Iamgold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Iamgold gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Iamgold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 973,4 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 613,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at