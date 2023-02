Iberdrola-Aktie in Grün: Iberdrola kann negative Entwicklungen in Spanien ausgleichen - Mehr Gewinn

Das Unternehmen profitierte dabei vom Wachstum in den USA und Brasilien, wodurch negative Entwicklungen in Spanien ausgeglichen werden konnten.

Der Nettogewinn stieg auf 4,34 (Vj: 3,88) Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 13,23 (12,01) Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 38 Prozent auf 53,95 Milliarden Euro.

An die Aktionäre soll eine Schlussdividende von 0,31 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, was einer Gesamt-Dividende von 0,49 (0,44) Euro entspricht. Iberdrola hat bereits eine Zwischendividende von 0,18 Euro je Aktie gezahlt.

An der Börse in Madrid zeigen sich Iberdrola-Aktien am Mittwoch zeitweise 0,41 Prozent stärker bei 11,005 Euro.

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)