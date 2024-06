IBEX 35-Papier Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aena von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aena-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Aena-Anteile an der Börse BTE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 172,63 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Aena-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,929 Aena-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.06.2024 gerechnet (184,75 EUR), wäre die Investition nun 10 702,31 EUR wert. Mit einer Performance von +7,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Aena einen Börsenwert von 27,71 Mrd. Euro. Am 11.02.2015 fand der erste Handelstag der Aena-Aktie an der Börse BTE statt. Zum Börsendebüt der Aena-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at