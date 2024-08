IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das CAIXABANK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3 980,892 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 5,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 636,94 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 106,37 Prozent.

Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at