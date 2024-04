IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Cellnex Telecom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 46,96 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 21,295 Cellnex Telecom-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 678,02 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 23.04.2024 auf 31,84 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 678,02 EUR, was einer negativen Performance von 32,20 Prozent entspricht.

Cellnex Telecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at