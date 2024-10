IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die CIE Automotive SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,936 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2024 gerechnet (25,90 EUR), wäre die Investition nun 1 034,35 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 034,35 EUR entspricht einer Performance von +3,43 Prozent.

Der Marktwert von CIE Automotive SA betrug jüngst 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at