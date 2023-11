IBEX 35-Papier Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Repsol-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Repsol-Papier an diesem Tag bei 7,47 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hat, hat nun 1 338,918 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 470,37 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +84,70 Prozent.

Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,61 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at