IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sacyr Vallehermoso-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Sacyr Vallehermoso-Papier bei 2,96 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investierten, hätten nun 33,829 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.05.2024 gerechnet (3,45 EUR), wäre das Investment nun 116,71 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 16,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 2,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at