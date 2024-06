IBEX 35-Titel Aena-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aena-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 24.06.2023 wurde die Aena-Aktie an der Börse BTE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Aena-Anteile 144,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,901 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.06.2024 1 286,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 186,48 EUR belief. Mit einer Performance von +28,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Aena war somit zuletzt am Markt 28,16 Mrd. Euro wert. Aena-Papiere wurden am 11.02.2015 zum ersten Mal an der Börse BTE gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Aena-Papiers lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at