IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aena-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Aena eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Aena-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Aena-Papier bei 139,65 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Aena-Aktie investiert hat, hat nun 71,608 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aena-Anteile wären am 28.06.2024 13 462,23 EUR wert, da der Schlussstand 188,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,62 Prozent zugenommen.

Am Markt war Aena jüngst 28,20 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Aena-Papiere fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Der erste festgestellte Kurs eines Aena-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at