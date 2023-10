IBEX 35-Wert Aena-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aena von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aena-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Aena-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Aena-Anteile bei 140,00 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Aena-Aktie investierten, hätten nun 7,143 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 960,00 EUR, da sich der Wert eines Aena-Papiers am 27.10.2023 auf 134,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,00 Prozent eingebüßt.

Aena wurde am Markt mit 20,16 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Aena-Papiere fand am 11.02.2015 an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Aena-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at