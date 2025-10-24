IBM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IBM hat am 22.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,360 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,97 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at