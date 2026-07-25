ICC Holdings Aktie
WKN DE: A3C328 / ISIN: US44931Q1040
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26.07.2026 00:47:20
ICC votes to dismiss Chief Prosecutor Karim Khan
Members of the International Criminal Court have voted to remove Chief Prosecutor Karim Khan amid allegations of sexual misconduct. Khan has denied the accusations.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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