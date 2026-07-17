Ichigo legte Quartalsergebnis vor

Ichigo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 7,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ichigo 5,52 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 10,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at