IDEAYA Biosciences: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IDEAYA Biosciences äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IDEAYA Biosciences noch ein Gewinn pro Aktie von -0,600 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at