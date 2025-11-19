Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
19.11.2025 13:07:00
If You'd Invested $10,000 in Palantir Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the hottest stocks on the market over the past five years. The software specialist, which initially made its name by selling software and analytics solutions to U.S. intelligence agencies and the military, is now experiencing a remarkable upturn in its fortunes, thanks to the booming demand for artificial intelligence (AI) software.An investment of $10,000 in shares of Palantir five years ago would now be worth just over $93,000, with an average annual return rate of 56.4%. However, the stock has experienced its share of volatility during that time, enduring a period of slowing growth in 2022 and 2023 before stepping on the gas once again in 2024.The good part is that Palantir's AI-driven growth continues to accelerate. However, will the drivers of the business be sufficient to enable the stock to replicate its remarkable performance over the next five years? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
Analysen zu Palantirmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|149,54
|4,59%
