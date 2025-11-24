MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
24.11.2025 20:39:00
If You'd Invested $100 in MP Materials 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
As recently as a year ago, rare-earth metals miner MP Materials (NYSE: MP) was looking kind of hopeless.On the one hand, MP Materials was practically the only company in the U.S. trying to do something about America's absolute dependence on China for rare-earth magnets (and rare-earth oxide mining and refining), which are essential to building all sorts of high-tech gizmos, from wind turbines and electric cars to guided missiles and F-35 fighter jets.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: MP Materials A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.10.25
|Kursschub bei Aktien von MP Materials und Energy Fuels durch neue Exportregeln aus China (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: MP Materials A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|MP Materials-Aktie springt nach oben: Kooperation mit Apple für nachhaltige Magnetproduktion (finanzen.at)
|
11.07.25
|MP Materials-Aktie schießt hoch: Pentagon-Deal als Kurstreiber (finanzen.at)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|50,80
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- ATX und DAX schließen höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Der US-Leitindex zieht an. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.