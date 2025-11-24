AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
24.11.2025 04:04:00
If You'd Invested $100 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Nvidia (NASDAQ: NVDA) dispelled investor worries about a slowdown in artificial intelligence (AI) with a stellar earnings report last week. Revenue increased 62% year over year in the fiscal 2026 third quarter, and earnings per share (EPS) rose from $1.08 last year to $1.30 this year, blowing analyst estimates out of the water, as usual.However, even though the results were spectacular, and the company updated investors with great news about future opportunities, Nvidia's stock barely registered it. There are still fears about where all of this AI spending is going.If you were prescient enough to see Nvidia's potential 10 years ago and invested then, even $100 would be worth an incredible amount today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Nachrichten
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagenmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|155,32
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.