Ifo sieht leichte Aufhellung bei Exporterwartungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich im Januar leicht verbessert. Die Exporterwartungen stiegen im Januar auf minus 1,2 Punkte, nach minus 3,0 Punkten im Dezember, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte.

"Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit hoch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Klare Signale für einen nachhaltigen Aufwärtstrend fehlten.

Zuversichtlich zeigen sich vor allem die Automobilbranche und Hersteller elektrischer Ausrüstungen. In der Metallerzeugung und

-bearbeitung erreichten die Exporterwartungen den höchsten Stand seit

Februar 2022. Dagegen rechnen die Bekleidungs-, Nahrungsmittel- und Druckindustrie weiter mit rückläufigen Ausfuhren./pls/DP/mis

