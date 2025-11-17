|
17.11.2025 06:31:29
IGIS RESIDENCE REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
IGIS RESIDENCE REIT hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 178,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IGIS RESIDENCE REIT 176,00 KRW je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat IGIS RESIDENCE REIT 1,15 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!