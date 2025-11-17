IGIS RESIDENCE REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IGIS RESIDENCE REIT hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 178,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IGIS RESIDENCE REIT 176,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat IGIS RESIDENCE REIT 1,15 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at