IHS Towers und MTN Group verstärken strategische Partnerschaft zur Bereitstellung mobiler Konnektivität und Förderung der digitalen Inklusion

Nach der Ankündigung in der vergangenen Woche, dass IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers” oder das "Unternehmen”) und MTN Group (JSE: MTN) die Verträge für Kommunikationsinfrastrukturen in Nigeria erneuert und verlängert haben, sowie die Erneuerung aller Verträge in den MTN-Märkten von IHS Towers vor kurzem abgeschlossen haben, sagten die Unternehmen am Dienstag, dass sie nun, da die Geschäftsbeziehung für das nächste Jahrzehnt fest etabliert ist, konstruktiv daran arbeiten werden, eine einvernehmliche Lösung für die zuvor aufgeworfenen Governance-Fragen zu finden.

Am 7. August 2024 gaben die Unternehmen die Vereinbarung zur Erneuerung und Verlängerung aller nigerianischen Tower-Master-Leasing-Verträge bis Dezember 2032 bekannt. Die Verträge enthalten neue finanzielle Bedingungen, die nach Ansicht der Parteien eine nachhaltigere Aufteilung zwischen Landes- und Fremdwährung vorsehen. Damit haben IHS Towers und die MTN Group nun die Erneuerung von rund 26.000 MTN-Mietverträgen über die Infrastruktur von IHS Towers in sechs afrikanischen Märkten - Nigeria, Ruanda, Elfenbeinküste, Kamerun, Sambia und Südafrika - abgeschlossen.

Die MTN Group hält rund 26 % der Anteile an IHS Towers, eine Beteiligung, die bereits vor der Notierung des Unternehmens an der New Yorker Börse 2021 bestand.

Sam Darwish, Vorsitzender und CEO von IHS Towers, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit der MTN Group als unserem größten Kunden und dienstältesten Partner die Erneuerung aller Mietverträge in unseren afrikanischen Märkten abgeschlossen haben. Heute festigen wir unsere strategische Beziehung und verpflichten uns zu erhöhter operativer Stabilität, indem wir unsere Umsatzströme bis ins nächste Jahrzehnt hinein sichern und unsere gemeinsamen Innovationen nutzen, um wichtige Konnektivität zu liefern und die digitale Integration auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu unterstützen. Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer kommerziellen Partnerschaft und begrüßen die Gelegenheit, konstruktiv zum Nutzen der Endkunden zusammenzuarbeiten."

Ralph Mupita, Präsident und CEO der MTN Group, sagte: "Die Erneuerung der verschiedenen Verträge in unseren Märkten bis ins nächste Jahrzehnt hinein stellt den Betrieb von MTN in den jeweiligen Märkten auf eine nachhaltigere Basis. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, sicherzustellen, dass unsere Netze gut investiert sind, eine hohe Verfügbarkeit aufweisen und über den nötigen Spielraum verfügen, um die wachsende und strukturelle Datennachfrage in der Zukunft zu befriedigen. Diese Erneuerungen sind der Schlüssel zu diesen Prioritäten. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit IHS bei den noch offenen Governance-Fragen, nachdem die kommerziellen Vereinbarungen abgeschlossen sind.”

Aufbauend auf ihrer mehr als 20-jährigen Beziehung als Geschäftspartner werden beide Unternehmen ihre gemeinsame operative Exzellenz und ihr technisches Fachwissen nutzen, um die immer anspruchsvolleren Datenanforderungen der Endnutzer zu erfüllen. Gemeinsam haben IHS Towers und die MTN Group eine Erfolgsbilanz bei der Bewältigung komplexer Betriebsumgebungen und schwieriger makroökonomischer Bedingungen vorzuweisen, um Konnektivität bereitzustellen, die für das Wirtschaftswachstum und die digitale Integration entscheidend ist.

Über IHS Towers: IHS Towers ist einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzten Kommunikationsinfrastrukturen, gemessen an der Anzahl der Masten, und konzentriert sich ausschließlich auf die Schwellenländer. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40.000 Türme in 10 Märkten, darunter Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Elfenbeinküste, Ägypten, Kuwait, Nigeria, Ruanda, Südafrika und Sambia. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: communications@ihstowers.com oder gehen Sie zu: www.ihstowers.com

Über die MTN Group: Die MTN Group wurde 1994 gegründet und ist ein führender digitaler Anbieter mit einer klaren Vision: Wir wollen unseren Kunden eine moderne neue digitale Welt bieten. Wir lassen uns von der Überzeugung leiten, dass jeder die Vorteile eines modernen, vernetzten Lebens verdient. Die MTN Group, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, ist an der JSE Securities Exchange in Südafrika unter dem Aktiencode 'MTN' notiert. Unsere Strategie lautet Ambition 2025: Leading digital solutions for Africa’s progress ("Ziel 2025: Führende digitale Lösungen für Afrikas Forstschritt"). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an MTNGroup.PressOffice@mtn.com oder gehen Sie zu www.mtn.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen wir annehmen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "antizipiert", "könnte", "beabsichtigt", "Ziele", "projiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "potenziell" oder "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Obwohl wir glauben, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können diese Informationen begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht dahingehend verstanden werden, dass wir eine erschöpfende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren relevanten Informationen durchgeführt haben. Diese Aussagen sind von Natur aus unsicher und Investoren sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Sie sollten diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die wir in dieser Pressemitteilung verweisen, in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von unseren Erwartungen abweichen können. Weitere Informationen zu solchen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr. Wir schränken alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

