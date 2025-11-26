IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT präsentierte Quartalsergebnisse

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Umsatzseitig wurden 15,4 Millionen RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT 11,0 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at