26.11.2025 06:31:28
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT präsentierte Quartalsergebnisse
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Umsatzseitig wurden 15,4 Millionen RON vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT 11,0 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
