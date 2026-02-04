ILJIN MATERIALS legte Quartalsergebnis vor

ILJIN MATERIALS lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -616,82 KRW. Ein Jahr zuvor waren -53,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 186,40 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 170,90 Milliarden KRW.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 235,000 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 162,54 Milliarden KRW ausgegangen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2916,040 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ILJIN MATERIALS 137,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat ILJIN MATERIALS im vergangenen Geschäftsjahr 677,50 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN MATERIALS 902,25 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 2870,329 KRW und einen Umsatz von 669,28 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at