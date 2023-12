Immo-Entwickler 6B47 berichtet von Restrukturierungserfolg

Der ins Straucheln geratene Wiener Immobilienentwickler 6B47 hat nach eigenen Angaben den Turnaround geschafft. "Wir freuen uns, dass nach intensiven Verhandlungen mit allen 6B47-Stakeholdern eine positive Fortbestehensprognose seitens des Vorstandes abgeliefert werden konnte", wurde der Aufsichtsratsvorsitzende von 6B47, Arwed Fischer, am Mittwoch vom Onlineportal "immobilienmanager" zitiert. Der Restrukturierungsprozess ist nach Angaben des Portals damit abgeschlossen.

Aktive Großprojekte wie das "Althan Quartier" in Wien-Alsergrund und der "Steingötterhof" in St. Pölten würden nun sukzessive nach Zeitplan fertiggestellt und fristgerecht an die neuen Eigentümer beziehungsweise Mieter und Betreiber übergeben, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Wirtschaftsprüfungskanzlei Deloitte hatte Anfang November ihre Bestätigungsvermerke für 6B47 widerrufen. Begründet wurde das mit wesentlichen Fehleinschätzungen bei der Erstellung des Jahres-und Konzernabschlusses zum 31.12.2022 - mit negativen Auswirkungen auf die Einschätzung des Fortbestandes der Gesellschaft. 6B47 gab dazu an, eine Restrukturierung in die Wege geleitet zu haben.

2022 schrieb 6B47 laut Firmenbuch einen Nettoverlust von 6,6 Mio. Euro. Tiefrot mit minus 35 Mio. Euro war das Finanzergebnis aufgrund "von stark angestiegenen Zinsaufwendungen für Kreditverbindlichkeiten", wie es im Konzernabschluss heißt.

Größter Aktionär der 6B47 Real Estate Investors AG ist seit 2020 die Baustoff + Metall GmbH des 2022 verstorbenen Unternehmers Wolfgang Kristinus. Gegründet wurde 6B47 von Ex-ÖBB-Chef Martin Huber sowie dem Bau- und Immo-Unternehmer Erwin Krause.

tpo/pro