Immovable Properties Sofia REIT legte Quartalsergebnis vor

Immovable Properties Sofia REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,260 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Immovable Properties Sofia REIT 0,2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at