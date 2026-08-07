Immuneering A legte Quartalsergebnis vor

Immuneering A veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Immuneering A -0,400 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at