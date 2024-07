INDEX-FLASH: Europas Leitindizes geben nach - Nervosität vor Frankreich-Wahl

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten hat sich vor der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag Nervosität breit gemacht. Sowohl der europäische Leitindex EuroStoxx 50 als auch seine französischen und deutschen Pendants, der CAC 40 und der DAX, drehten am Freitag leicht ins Minus. Zudem geriet am Devisenmarkt der Euro zum US-Dollar etwas unter Druck.

Börsianer verwiesen als Belastung auf Aussagen der französischen Politikerin Marine Le Pen. Sie hatte Hochrechnungen zurückgewiesen, wonach ihr rechtsnationaler Rassemblement National (RN) die absolute Mehrheit deutlich verfehlen dürfte. Stattdessen warnte sie vor chaotischen Zuständen, falls der RN kein Regierungsmandat erhalten sollte.

Sollte der RN eine absolute Mehrheit erringen, stünde Präsident Emmanuel Macron unter dem politischen Zwang, einen Premierminister aus den Reihen der Rechtsnationalen zu ernennen. Damit gäbe es in Frankreich erstmals seit 1997 wieder eine sogenannte Kohabitation, das bedeutet, dass Präsident und Premierminister unterschiedliche politische Richtungen vertreten./la/he