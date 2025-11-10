CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
10.11.2025 15:51:14
India: Car explodes in New Delhi, killing several people
An explosion occurred near the Red Fort, a tourist attraction in India's capital, New Delhi. Several people are feared dead.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
